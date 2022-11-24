ЕС освободил Венгрию от введения потолка цен на российскую нефть

Поставки нефти по трубопроводам освобождены от ограничений

Венгрии разрешили не вводить ограничения цен на нефть из России. В новом варианте предложений Евросоюза указано, что поставки нефти по трубопроводам будут освобождены от введения ценового потолка, сообщил на брифинге в Брюсселе глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Это означает, что это не повлияет на Венгрию, если предложенный предел будет принят", — приводит заявление Сийярто Reuters.

О том, что страны ЕС решили ввести потолок цен на российскую нефть в районе 65-70 долларов за баррель, стало известно 23 ноября. Однако обсуждение параметров ограничений цен на нефть из России пока продолжается. Сийярто уже заявлял о намерении Венгрии добиваться освобождения от введения предельных цен на газ и нефть. По словам главы венгерского МИД, инициативы Еврокомиссии не способствуют устранению кризиса, а усугубляют его.

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