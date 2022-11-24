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Из украинского плена вернулись 50 российских военных

17:58
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Бойцов ждет лечение и реабилитация

В Россию из украинского плена возвращены еще 50 наших военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС все бойцы будут доставлены в Москву на лечение и реабилитацию, передает "ТВ Центр". Освобождению предшествовал переговорный процесс. В военном ведомстве добавили - военнослужащим в плену грозила смертельная опасность.

Накануне Минобороны России сообщило об освобождении из украинского плена 35 российских военнослужащих. Сейчас всем освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь. Их разместят в медучреждениях МО, где военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию.

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