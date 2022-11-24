Суд отправил под арест замглавы управления ГУМВД Москвы

Фокин проходит по делу об организации незаконной миграции

Замначальника управления по вопросам миграции столичного главка МВД Вячеслав Фокин отправлен под арест до 22 января. Решение принял Басманный суд Москвы.

"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя ГСУСК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Фокина", - приводит сообщение пресс-службы суда РИА Новости.

Суд также рассматривает ходатайство об аресте бывшего замначальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрия Тахтаулова. Такую же меру пресечения могут применить к предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову. Их компания в 2021 году представила в столичное управление по делам миграции ходатайства о разрешении на въезд десяти гражданам Китая. При этом в документах были указаны ложные данные о целях въезда – тем не менее, полицейские незаконно оформили приглашения на въезд.

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