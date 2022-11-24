Стали известны детали стрельбы в Крымске

Погибли четыре человека, включая нападавшего

Названо число погибших в результате стрельбы по прохожим в Крымске. По последним данным, мужчина застрелил из ружья троих человек, после чего покончил с собой.

Как стало известно, россиянин проиграл суд бывшей жене. После вынесения приговора он стал преследовать женщину на улице, она укрылась от экс-супруга в торговом центре "Славянский" и попросила помощи у прохожих, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал "112".

Один из посетителей заступился за женщину, однако мужчина застрелил его, затем еще двух человек. После этого он приехал к дому сына и покончил с собой в салоне машины. Следователи продолжают выяснение обстоятельств трагедии.

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