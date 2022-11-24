Путин призвал создать новую систему международных платежей

Будущее страны зависит от ее успехов в сфере искусственного интеллекта

Создать новую систему международных платежей, полностью безопасную для ее участников и независимую от вмешательства третьих стран, предложил Владимир Путин. Президент принял сегодня участие в международной конференции по искусственному интеллекту. Он подчеркнул - соперничество между государствами в этой сфере ожесточенное. И от того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, ее суверенитет и безопасность.

Вместо летающих машин, которые предсказывали писатели-фантасты двадцатого века, человечество получило не менее очевидные примеры того, что будущее всё-таки наступило. И, более того, полностью ассимилировалось с нашей жизнью. Искусственный интеллект из героя научно-популярных фильмов медленно стал чем-то обыденным. Один из ярких примеров - технология дипфейков. Владимиру Путину показывают, как легко в современных реалиях - в цифровом формате - кого угодно заставить говорить, что хочешь. На экране – человек, очень похожий на канцлера Германии.

Всего-то и нужен актёр и запрограммированная нейросеть. Рецепт нехитрый, но весьма действенный - популярен не только у создателей комедийных роликов в интернете, но и у мошенников. Именно поэтому так важно, что называется, играть на опережение - чем и занимаются специалисты Сбера. Дипфейки там разрабатывают специально - для тренировки особого детектора. Чем более похожим выйдет подделка - тем внимательнее по итогу окажется искусственный интеллект.

То, что за искусственным интеллектом будущее, понимают сейчас во всём мире. Информационные технологии настолько крепко интегрированы в повседневность каждого человека, что представить себе жизнь без них уже просто невозможно.

"Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта - колоссальное. Соперничество между государствами идёт просто ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны. Наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив. Достижения эти у нас, безусловно, есть. Кстати, по некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идём на шаг впереди некоторых других стран. И нам нужно обязательно наращивать наши усилия", - заявил Путин.

Россия, по мнению международных экспертов, один из глобальных лидеров в области цифровизации государственных услуг. Входит в десятку лучших в мире. Почивать на лаврах рано, предупреждает президент. Задачи на будущее определены, и они вполне конкретны.

"Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия - обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и систему госуправления. Нужно быть способными к формированию подлинного технологического, цифрового и, в немалой степени, культурного, образовательного, ценностного суверенитета России. И всего общества. Именно такие приоритеты считаю необходимым зафиксировать и в обновлённой национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Я прошу в этой связи администрацию президента вместе с правительством и альянсом, о котором я уже говорил, - альянсом компаний в сфере искусственного интеллекта - подготовить соответствующий проект указа. Вместе посмотрим и примем его", - сказал Путин.

Особо Владимир Путин призывает обратить внимание на успешный пример Москвы - как локомотива интеграции сервисов искусственного интеллекта в жизнь простых граждан. Все проекты, которые столица переносит в сеть, успешны и охватывают все сферы деятельность.

"Москва, и сегодня буду ещё обращаться к её опыту неоднократно, сделала кардинальный шаг вперёд в области цифровой трансформации многих сфер городского хозяйства. На портале столичного мэра уже создан специальный раздел, на котором можно получить бесплатный доступ к данным по разным отраслям городского хозяйства. Например, к транспорту, к коммунальным услугам и так далее. Причём, эти сведения именно обезличены. Не относятся к персональным и не позволяют идентифицировать конкретного человека, вторгаться в его частную жизнь. Что, безусловно, очень важно. Я прошу и мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну", - отметил Путин.

Передовые решения и доступность их широкого использования в быту, в первую очередь, должны постоянно повышать уровень жизни россиян. И создавать для людей новые возможности в самых разных сферах деятельности. Искусственный интеллект не должен стать конкурентом человеку, подчёркивает президент.

"Внедрение интеллектуальных систем, промышленных роботов и автоматизированных рабочих мест должно сократить объём рутинных функций. Свести к минимуму работу человека на вредных и опасных участках производства", - сказал Путин.

Мониторинг результатов интеграции искусственного интеллекта в сферы экономики и социальной среды вести будут с 2023 года. Президент предложил создать для этого специальный инструмент - индекс зрелости отраслей и регионов. Госструктуры и бизнес Путин призвал активно разрабатывать собственные суверенные облачные технологии и различные платформы. Механизм должен быть выстроен таким образом, чтобы отечественные аналоги были безопаснее и удобнее для россиян, нежели их западные конкуренты.

Александра Сергомасова, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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