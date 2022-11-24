Прибывшие из Донбасса в Москву получают социальные выплаты

Граждане могут подать документы на все виды господдержки

Более 30 тысяч переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик, а также жители Украины, прибывшие в нашу страну, обратились в столичный центр "Семья" за господдержкой. Здесь им помогают оформить единоразовую выплату и другие социальные пособия. Также специалисты дают разъяснения по законам, льготам и оказывают поддержку в трудоустройстве.

В столичный семейный центр на Скорняжном переулке Ольга Бовт приехала, чтобы оформить социальные выплаты и определиться с дальнейшим планом действий. Всего как пару дней они с семьёй переехали в Москву из Донецка.

"Я зашла - даже раздеться не успела, ко мне сразу подошли - всё рассказали, всё объяснили, какие документы, что должно быть в наличии, куда подходить. Замечательно", - говорит Ольга.

Подать документы на все виды господдержки на базе филиала центра "Семья" в столичном районе Красносельский может любой из жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины, прибывших в Россию после 24 февраля 2022 года. За помощью в оформлении федеральных выплат сюда за все время обратились уже более 30000 граждан.

"Здесь мы принимаем документы на единоразовую выплату в 10 000 рублей. И здесь же принимаются документы, заявления на ежемесячные и единоразовые выплаты в соответствии с указом президента", - сообщила Татьяна Данько, начальник Управления социальной защиты населения ЦАО Москвы.

По указу от 27 августа оформить на себя ежемесячные и разовые выплаты, подтвердив свой особый социальный статус, могут 8 различных категорий граждан, вынужденно покинувших дом. Это инвалиды, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины, родители и попечители детей до 18 лет и до 23 лет при очной форме обучения, единственным кормильцам и семьям новорожденных.

В центре оформления социальных выплат для граждан, прибывших в Россию, работают и другие полезные сервисы. В выездном пункте Пенсионного фонда можно прямо тут же на месте оформить СНИЛС. Здесь есть также возможность обратиться за помощью к специалистам столичного Департамента образования и Московского центра занятости.

В залах, где ведется прием посетителей, постоянно дежурят сотрудники службы Московской психологической помощи, готовые оказать поддержку или провести индивидуальную консультацию.

Пособия выплачиваются дистанционно на счет любого из российских банков, указанный при подаче заявления. Более 23 тысяч человек получили единовременную помощь, а еще почти 10 тысяч - другие выплаты.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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