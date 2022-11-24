Жительница Ярославля отметила 113-й день рождения

Она признается: большая семья - это лучший подарок

Свой день рождения сегодня отметила старейшая жительница Ярославля - Клавдия Гадючкина. Бабушке исполнилось 113 лет. Родившаяся до революции, Клавдия Михайловна видела за свою жизнь немало - ребенком пережила голод в двадцатые годы, одна воспитывала детей в Великую Отечественную войну и до самой пенсии работала на фабрике.

Самая пожилая жительница Ярославля уже давно всероссийская знаменитость - поздравительные письма Клавдия Михайловна получает со всей страны. Ей желают долголетия, а она смотрит в паспорт и удивляется: куда, мол, дольше, и так видела многое. Родилась еще при царе. Когда грянула Октябрьская революция девочке исполнилось 8. Семья жила бедно, поэтому в 15 лет Клавдия Гадючкина бросает школу и устраивается на швейную фабрику. Работает скромной прядильщицей, затем становится помощником мастера. Девушку отметит потом и начальство - за трудолюбие вручат патефон.

Закалили, признается Клавдия Михайловна, тяжелые военные годы. В Великую Отечественную муж ушел на фронт. Женщина осталась одна с грудным ребенком на руках. Чтобы хоть как-то выжить, вещи меняла на еду. Но как бы ни было трудно, говорит, она никогда не унывала. Не держала обиду. К людям и сейчас относится с добротой. А вот себе поблажек и сейчас не позволяет.

Занимается домом, следит за общественно-политической ситуацией, любит музыку. Еще пару лет назад пекла пироги и читала книги. Сейчас перестала - говорит, здоровье уже не то. Живёт с родными. После смерти супруга все предложения руки и сердца отвергла - весь смысл жизни для нее был в детях. В одиночку вырастила троих.

Сейчас у Клавдии Михайловны 6 внуков, 8 правнуков и уже 3 праправнука. Признается: большая семья - это лучший подарок для именинницы в 113 лет.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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