Экипаж 67‑й экспедиции на МКС возложил цветы к памятнику Гагарину

Он находится в Звездном городке

Кадры из Звездного городка, где сегодня главными героями были члены экипажа 67-й экспедиции на МКС. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков возложили цветы к памятнику Гагарину.

С орбиты они вернулись в конце сентября, а вот традиционная торжественная встреча только сегодня. Обычно церемония проходит позже, после того как экипаж завершит послеполетную реабилитацию, сообщает "ТВ Центр".

Продолжительность миссии на МКС составила 195 суток. За это время провели множество экспериментов. Один из них - работа с лазерным 3D принтером. Как рассказал Олег Артемьев, на орбите распечатали 19 образцов. Качество всех устроило, а значит такое оборудование пригодится при дальних полетах, например, если потребуется прямо на орбите сделать нужную деталь.

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