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Путин созвонился с премьером Ирака

22:46
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Был поднят ряд актуальных вопросов

Развитие сотрудничества между Россией и Ираком Владимир Путин обсудил в четверг по телефону с премьер-министром арабской республики Мухаммедом Судани.

Особое внимание собеседники уделили расширению торгово-экономических связей и совместной работе Москвы и Багдада в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка.

Владимир Путин отметил, что попытки ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжёлым последствиям для глобального рынка энергоресурсов.

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