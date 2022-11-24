Путин потребовал обеспечить качество поставок в ВС России

Важна связь производителей с военными

Качество продукции, поставляемой Вооруженным силам России, необходимо повысить. С таким требованием обратился российский президент Владимир Путин к участникам заседания Координационного совета для обеспечения нужд ВС.

"Подчеркну, нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику", - сказал Путин на совещании.

Глава государства напомнил, что координационный совет при правительстве России действует уже больше месяца. Надо проанализировать его действия, подвести некоторые итоги и, если потребуется, скорректировать работу, приводит слова Путина РИА Новости.

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