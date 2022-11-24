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Лондон и Париж разругались из-за вето Макрона в НАТО

19:45
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Президент Франции блокирует выдвижение на пост генсека кандидата от Великобритании

Выдвижение кандидата от Великобритании или Турции на пост генерального секретаря НАТО будет заблокировано Парижем. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах наложить вето на возможное назначение генсеком альянса британского министра обороны Бена Уоллеса.

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Позиция Макрона вызвала гнев британских законодателей. Между Парижем и Лондоном назревает конфликт, утверждает британская газета Daily Express.

"Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он по крайней мере последователен", — заявил изданию депутат от британской Консервативной партии Эндрю Бриджен.

Полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека Североатлантического альянса вот-вот истекут. Как сообщалось, эту должность стремятся занять не только глава британского Минобороны, но и министр финансов Канады Христя Фриланд. В Лондоне все же выражают надежду, что новый премьер-министр Риши Сунак сможет переубедить Макрона.

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