Лондон и Париж разругались из-за вето Макрона в НАТО

Президент Франции блокирует выдвижение на пост генсека кандидата от Великобритании

Выдвижение кандидата от Великобритании или Турции на пост генерального секретаря НАТО будет заблокировано Парижем. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах наложить вето на возможное назначение генсеком альянса британского министра обороны Бена Уоллеса.

Позиция Макрона вызвала гнев британских законодателей. Между Парижем и Лондоном назревает конфликт, утверждает британская газета Daily Express.

"Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он по крайней мере последователен", — заявил изданию депутат от британской Консервативной партии Эндрю Бриджен.

Полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека Североатлантического альянса вот-вот истекут. Как сообщалось, эту должность стремятся занять не только глава британского Минобороны, но и министр финансов Канады Христя Фриланд. В Лондоне все же выражают надежду, что новый премьер-министр Риши Сунак сможет переубедить Макрона.

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