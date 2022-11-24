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Путин удивил Грефа рассказом о Лермонтове

20:19
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Глава "Сбера" не знал, где было написано стихотворение "Парус"

Владимир Путин и Герман Греф обсудили картины, написанные нейросетью на основе известных произведений. Одна из них – иллюстрация к стихотворению Михаила Лермонтова "Парус". Президент России поинтересовался у главы "Сбера", знает ли он, где были написаны эти стихи.

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"Здесь не парус, здесь парусник. А где написано, знаешь? Стихотворение где написано, географически?", - спросил Путин у Грефа.

Глава "Сбера" ответил отрицательно, но предположил, что речь идет о Кавказе, где Лермонтов часто бывал. Но ответ оказался неверным. Путин сообщил, что произведение было написано в Петербурге – поэт прогуливался по берегу и увидел парусник. Греф признался, что ему стыдно не знать таких фактов, передает РИА Новости.

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