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В Москве стартовала акция "Парад сердец", приуроченная ко Дню матери

20:28
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Учителя проведут открытые мастер-классы

Во дворце творчества "Восточный" активисты "Единой России" и Совета матерей дали старт акции "Парад сердец". Об этом в четверг сообщает пресс-служба "ЕР".

Отмечается, что данная акция приурочена ко Дню матери. Учителя проведут открытые мастер-классы, на которых дети создадут открытки в форме сердца.

"Акция "Парад сердец" - часть большой работы, которую ведет "Единая Россия" для того, чтобы в каждом регионе нашей страны дети и их родители уверенно смотрели в будущее и чувствовали себя защищенными", - отметила депутат Госдумы, лидер всероссийского движения "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Кроме того, в рамках проекта "ЕР" в роддомах из более чем 30 регионов России начали устанавливать "коробки счастья", которые дарят молодым мамам самые насущные вещи для их детей.

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Акция "Парад сердец"
Акция "Парад сердец"
Акция "Парад сердец"
Акция "Парад сердец"
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
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