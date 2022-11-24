Российские студенты могут принять участие в опросе о программе "Новая миссия городов"

Чтобы изучить целевую аудиторию программы, организация проводит опрос среди российских студентов

Агентство стратегических инициатив по продвижению оперативных проектов разрабатывает и развивает программу "Новая миссия городов".

Программа направлена на сервисно-инфраструктурное развитие городов высокой концентрации научно-технологического потенциала. При этом выявляются и решаются проблемы городского развития за счет разработки инфраструктурных и сервисных решений.

Опрос призван определить мобильность, запросы и интересы студентов, а также факторы, которые влияют на выбор ими места работы и проживания. При этом в нем не предусмотрены вопросы по оплате труда и социальным пакетам предприятий.

Принять участие в опросе можно по ссылке до 11 декабря 2022 года.

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