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Меркель призвала Европу серьезно относиться к России

20:32
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Экс-канцлер уверена, что это признак мудрости

Серьезное отношение к России — это признак не слабости, а мудрости, убеждена Ангела Меркель. Экс-канцлер Германии рассказала о трех важнейших вещах, которым она научилась у своего предшественника Гельмута Коля.

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"Первое: важность личного в политике. Второе: радость планирования. Третье: мышление в историческом контексте", — заявила Меркель в интервью газете Spiegel.

Экс-канцлер считает, что Коль хотел бы возобновить отношения с Россией, потому что в конце концов на это придется пойти. В то же время Меркель признала, что уже в 2021 году не видела возможности объединить страны ЕС, а также повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы предотвратить начало боевых действий на Украине.

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