ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России стартовал всероссийский проект "Урок цифры" о видеотехнологиях

20:41
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Цель "Урока" – привлечь внимание детей к сфере современных видеотехнологий

До 18 декабря в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО "Цифровая экономика", компанией VK в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий проводит мероприятие по теме "Видеотехнологии".

Цель Урока "Видеотехнологии" – привлечь внимание детей к сфере современных видеотехнологий и связанных с ними профессий, предоставить им возможность узнать, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео.

Более подробная информация доступна на сайте урокцифры.рф. Присоединиться к проекту можно здесь: https://урокцифры.рф/lessons/videotech.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Школьники снимают
Школьники снимают
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.