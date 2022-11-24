В России стартовал всероссийский проект "Урок цифры" о видеотехнологиях

Цель "Урока" – привлечь внимание детей к сфере современных видеотехнологий

До 18 декабря в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО "Цифровая экономика", компанией VK в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий проводит мероприятие по теме "Видеотехнологии".

Цель Урока "Видеотехнологии" – привлечь внимание детей к сфере современных видеотехнологий и связанных с ними профессий, предоставить им возможность узнать, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео.

Более подробная информация доступна на сайте урокцифры.рф. Присоединиться к проекту можно здесь: https://урокцифры.рф/lessons/videotech.

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