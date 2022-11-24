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Кличко предложил киевлянам переехать в села

21:08
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Большая часть украинской столицы осталась без света и тепла

Определенные категории жителей Киева могли бы переехать в пригород. Мэр украинской столицы Виталий Кличко считает, что киевлянам, имеющим частные дома, где есть печь и водоснабжение, лучше на время покинуть город.

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"Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, если есть знакомые или друзья с домом, где есть печь, тепло, независимое водоснабжение, то было бы неплохо рассчитывать, чтобы там временно побыть", - приводит слова Кличко ТАСС.

Ранее киевские власти сообщили, что без электричества остаются более 70% потребителей. Это итог ударов, нанесенных накануне по объектам инфраструктуры ВС России. Серьезные проблемы с энергоснабжением возникли также в Днепропетровске, Львове, Николаеве, Одессе, Харькове. Аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции - Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская.

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