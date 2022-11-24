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Рим ужесточил выдачу виз россиянам

21:43
  • четверг
  • 24 ноября 2022

Требуются фингарантии от каждого заявителя

Италия ужесточила процесс выдачи виз гражданам России. При оформлении документов от каждого из заявителей теперь требуются финансовые гарантии. То есть, все члены одной семьи, обратившейся за разрешениями на въезд, должны предоставлять собственные справки из банков, исключение сделают только для несовершеннолетних.

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Документы, которые принимает консульский отдел - оригинал личной выписки о состоянии счета заявителя с транзакциями за последние три месяца, заверенная печатью банка и подписью лица, ее оформившего. Действительна выписка не более месяца.

В визовом центре подчеркивают, что в качестве финансовой гарантии не подойдут справка формы 2НДФЛ, наличные деньги, справка об обмене валюты, а также электронные выписки, не заверенные печатью банка и подписью. Исключение сделано для выписок из банков "Сбербанк", "ВТБ", "Тинькофф" и "Альфа-Банка".

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