Американцы хотят через Россию подобраться к Китаю

Александр Лукашенко удивлен недальновидностью американских военных. Пот мнению президента Белоруссии, США хотят через Россию подобраться к Китаю. Однако развернуть войну на таком фронте нереально, уверен белорусский лидер.

"Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию. Нереальные вещи. Вроде, не дураки военные в Америке, но это абсолютно нереально - развернуть такую войну на таком фронте", - заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии уверен, что мирные переговоры для урегулирования ситуации на Украине необходимы. Однако украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не позволяют сесть за стол переговоров стоящие за ним поляки и американцы, приводит мнение Лукашенко агентство БелТА.

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