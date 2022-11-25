Политическое шапито: самые странные кандидаты в президенты США

Среди них есть даже хиппи с сапогом на голове

Весточка долетела из далекой Америки - репер Канье Уэст намерен биться за пост президента США в 2024 году. Поживее Байдена будет. Да и команда у него - огонь! Репер предложил идти на выборы в качестве вице-президента самому Дональду Трампу.

Странный на первый взгляд политический альянс сложился давно. Тогда думали - Трампу нужен пиар среди чернокожих. А оказалось, это Канье Уэст к рабочему месту присматривался. Он уже посягал на пост главы государства в 2020-м, набрал менее 1% голосов.

Трампа тогда называли клоуном, но посмотрим на клоунаду шире, там такие персонажи, что Трамп на их фоне выглядит монахом. Артистизм, харизма и деньги на избирательную кампанию, рецепт успеха известен. Вот самые харизматичные кандидаты в президенты США последних лет.

Терри Джонс, ортодоксальный пастор, кандидат 2012 года, публично повесил чучело Барака Обамы, яростно выступал против мусульман. Колоритный рэпер Хоакин Малфус бросал вызов Хиллари Клинтон, заявляя, что женщины уже получили все возможные права, люди с 47 размером обуви должны занимать в обществе особое место, а марихуану нужно раздавать на каждом углу. Вермин Суприм - хиппи с сапогом на голове был кандидатом на выборах 2016-го, ключевой пункт программы - инвестиции в исследование путешествий во времени с целью вернуться в 20 век и убить Гитлера.

Цирк да и только. Или театр. Европа старается не отставать. Вот педагог театрального факультета Владимир Франц решил стать президентом Чехии в 2013-м. Ставка была на броскую внешность, программа состояла из одного пункта - легализация марихуаны. Чехи не решились на такое.

Харизму себе можно и не выстраивать, а воспользоваться уже готовым образом. Дарт Алексеевич Вейдер, замглавы Интернет-партии Украины, решил вести страну в виртуальное пространство в качестве президента в 2014-м. ЦИК отказал в регистрации под предлогом того, что декларация о доходах у звездного воина была сомнительная. Но почин оказался заразительным, и президентом Украины в итоге стал многоликий герой, заработавший славу на киноэкране и развлекавший публику игрой на рояле.

А усилия Канье Уэста похвальны. Успех же сомнителен. Байдена не переиграть. Там и рукопожатие с тенью, и блуждание в пространстве, и даже настоящий рэп. От политического театра до шапито - один шаг. Зато весело.

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