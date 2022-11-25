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Подлодка "Магадан" в ходе учений ударила "Калибрами" по условному противнику

08:35
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Пуски проходили из подводного положения в акватории Японского моря

Новейшая субмарина "Магадан" Тихоокеанского флота ударила "Калибрами" по морской и береговой целям. Кадры опубликовало Министерство обороны России.

Пуски проходили из подводного положения в акватории Японского моря. Первая крылатая ракета точно ударила в мишень, имитирующую корабль условного противника. Вторая, преодолев тысячу километров, в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае.

Дизель-электрическая субмарина "Магадан" - третья на Тихоокеанском флоте, имеющая на вооружении комплексы "Калибр".

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Подлодка "Магадан"
Подлодка "Магадан"
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