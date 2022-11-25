Круглосуточное дежурство: как работают РСЗО "Смерч"

Залог успеха - точный расчет

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч".

После получения данных о скоплении сил ВСУ от беспилотной авиации пусковые установки выдвинулись на стартовые позиции. Развертывание проходит за считанные минуты, а потом - удар снарядами калибром 300 миллиметров. Цель поражена.

Залог успеха - точный расчет. Артиллеристы учитывают все, вплоть до температуры воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра. Экипажи "Смерчей" несут дежурство круглосуточно вдоль всей линии фронта.

"На специальный военной операции научились работать намного быстрее. Задачи выполняем. Перекрываем все нормативы. Позиции меняем часто. После каждого пуска - новая позиция. На старые позиции не возвращаемся для того, чтобы не было возможности противнику нанести нам огневой удар", - объяснил начальник расчета боевой машины РСЗО "Смерч" ЗВО Евгений.

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