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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:45
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Старшина медицинской службы Оксана Воронкова под обстрелом оказывала помощь раненым в бою десантникам

Министерство обороны рассказало о новых подвигах российских военных.

Старшина медицинской службы Оксана Воронкова несмотря на массированный обстрел украинских националистов оказывала помощь раненым в бою десантникам. А когда часть здания обрушилась, она смогла эвакуировать бойцов в безопасное место. Оксана награждена медалью "За отвагу".

Лейтенант Алексей Тимошенко обнаружил штурмовой отряд неприятеля и передал координаты нашей батарее. А чтобы минометчики вели прицельный огонь, со своим взводом атаковал противника, остановив движение вражеской колонны.

Старший лейтенант Михаил Попович во время артиллерийской атаки радикалов на наш командный пункт, сам получив ранение, пришел на помощь пострадавшим товарищам и вытащил из-под обломков горящего здания пятерых военнослужащих.

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