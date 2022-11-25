Аэропорт Берлина оказался парализован из-за экоактивистов

Они приклеили себя к дорожному покрытию
Аэропорт Берлина был вынужден приостановить работу из-за очередной выходки экоактивистов. Они беспрепятственно пробрались на летное поле, повредив проволочное ограждение, передает "ТВ Центр".
Затем они заблокировали путь самолетам, приклеив себя к дорожному покрытию. Все происходящее "борцы за экологию" транслировали в своем аккаунте в соцсетях.
Работа аэропорта оказалась парализована, все рейсы - временно отменены. Лайнеры, идущие на посадку, пришлось отправлять на второй круг. И только спустя несколько часов воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.
В МВД Германии действия экоактивистов назвали преступлением и отметили, что подобные акции дискредитируют идею борьбы с изменением климата.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"