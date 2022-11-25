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Аэропорт Берлина оказался парализован из-за экоактивистов

08:52
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Они приклеили себя к дорожному покрытию

Аэропорт Берлина был вынужден приостановить работу из-за очередной выходки экоактивистов. Они беспрепятственно пробрались на летное поле, повредив проволочное ограждение, передает "ТВ Центр".

Затем они заблокировали путь самолетам, приклеив себя к дорожному покрытию. Все происходящее "борцы за экологию" транслировали в своем аккаунте в соцсетях.

Работа аэропорта оказалась парализована, все рейсы - временно отменены. Лайнеры, идущие на посадку, пришлось отправлять на второй круг. И только спустя несколько часов воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

В МВД Германии действия экоактивистов назвали преступлением и отметили, что подобные акции дискредитируют идею борьбы с изменением климата.

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