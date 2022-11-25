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В ЕС одобрили исключение российского газа из совместных закупок

08:20
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Механизм должен обеспечить 15% газа от общего объема хранилищ Европы

Министры энергетики стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Это следует из документа, опубликованного по результатам неформальной встречи на эту тему.
"Малообъяснимые цифры": Кремль о потолке цен на газ

Главы европейских минэнерго договорились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 млрд кубометров, что составляет 15% всего газа, необходимого для заполнения европейских хранилищ.

При этом не уточняется, что означает термин "российский газ" — в частности, неясно, будет ли таковым считаться топливо, добытое в России, но приобретенное у другой стороны.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что план Брюсселя по введению ограничений на цены на российский газ эквивалентен полному газовому эмбарго для Венгрии, поэтому Будапешт выступает против этой меры. По словам политика, "совершение экономического самоубийства не поможет Украине", поэтому вопрос потолка цен на российский газ необходимо всесторонне обсудить.

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