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FT: Зеленский заявил о готовности к возвращению Крыма невоенным путем

08:37
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Украина считает Крым "оккупированным" Россией

Украина полна решимости вернуть все утраченные территории и не исключает возможность сделать это невоенным путем. Такое заявление сделал в интервью газете The Financial Times президент Украины Владимир Зеленский.
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Политик заявил, что "все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом", поэтому судьба полуострова находится в международной повестке дня.

Зеленский также отметил, что "если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", однако "если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации", его обсуждение будет пустой тратой времени.

При этом, отмечает FT, некоторые западные союзники Киева обеспокоены тем, что любая попытка Украины вернуть Крым может привести к опасной эскалации со стороны Москвы и даже к применению ядерного оружия.

При этом Зеленский объявил, что "поле боя — это путь, когда нет дипломатии", а Украина должна "вернуть все земли", иначе речь будет идти не о завершении конфликта, а лишь о его заморозке.

Ранее Владимир Зеленский рассказал западным средствам массовой информации, что очень хочет увидеть море, поэтому "после победы поеду в Крым". Комментируя возможный выбор времени такой поездки, Зеленский заявил, что это может произойти не зимой, а "когда потеплеет".

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