Кремль раскрыл детали встречи Путина с матерями военных

Встреча будет приурочена ко Дню матери

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями российских военных, участвующих в спецоперации, в Кремле в пятницу обсудит все темы, которые они поднимут. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля рассказал, что в ходе встречи Путин поздравит ее участниц с Днем матери, который в этом году в России будут отмечать 27 ноября.

На встрече будут присутствовать мамы не только мобилизованных, но и добровольцев, контрактников и кадровых военных, принимающих участие в спецоперации или проходящих подготовку для участия в ней, цитирует Пескова РИА Новости.

При этом Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, когда такое решение будет принято, Кремль сообщит дополнительно.

В Кремле ранее подтвердили информацию о том, что готовится встреча и общение главы государства с родными россиян, которые принимают участие в спецоперации — в том числе призванных в рамках частичной мобилизации. Точную дату не называли, отмечая, что встреча состоится до конца недели — до 27 ноября.

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