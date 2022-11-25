Москву назвали угрозой миропорядку

Российские власти своими действиями "испытывают решимость НАТО и свободного мира". Такое мнение высказала член американского конгресса от Демократической партии Марси Каптур.

Согласно заявлению политика, спецоперацию России на Украине можно расценивать как напоминание о том, что ни одной свободолюбивой стране мира "нельзя расслабляться". Каптур выразила уверенность в том, что свобода всего мира оказалась под угрозой из-за действий Москвы, что ставит под удар весь миропорядок.

Представитель конгресса заявила, что после Второй мировой войны СССР оккупировал часть Германии и Берлина, имея в виду разделение страны на ФРГ и ГДР. Сейчас, по мнению Каптур, Россия повторяет свою "зверскую историю на Европейском континенте", сообщает RT.

В российском Министерстве иностранных дел ранее заявили, что все больше фактов говорят о том, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО. В частности, растет число специалистов альянса, участвующих в конфликте со стороны Киева, а украинская армия давно и полностью зависит от поставок западного оружия, разведданных, инструкторов и наемников.

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