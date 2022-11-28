Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Близнецы могут исправить ошибки, а Девы - перераспределить обязанности

Овны

Следите за информацией, она сегодня будет полезной! Вас посетят любопытные идеи и креативные мысли, а также могут прийти долгожданные письма и сообщения.

Тельцы

Представители знака, настроенные больше зарабатывать, получат шанс сделать это. Правда, чтобы получить рост доходов, вам потребуются смелость и готовность много трудиться.

Близнецы

Продолжение дел, начатых в конце сентября: ваш Марс повторяет свою удачную встречу с Сатурном. Это возможность исправить ошибки или переделать что-то заново.

Раки

Слушайте, наблюдайте: интуиция готова посылать вам подсказки. И не делайте резких движений в личной жизни - сейчас для этого самое неподходящее время.

Львы

У вас сегодня получится подкорректировать что-то в своем имидже, изменить мнение о себе. Вы можете написать что-то важное в социальных сетях, и вам поверят!

Девы

Марс и Сатурн принесут вам успехи на работе. Вы сможете навести порядок в документах и делах, перераспределить обязанности, сдать сложный отчет.

Весы

Представители знака, у которых не получилось в конце сентября переехать, получат второй шанс. Также это хороший день для студентов, которым нужно что-то пересдать.

Скорпионы

У вас примут документы или выдадут справку, которую ранее не удавалось получить. Если хотите вернуть бывшего партнера, попробуйте. Может получиться!

Стрельцы

Вы под надежной защитой! Солнце, Венера и Меркурий в вашем знаке помогут избежать стресса, который сегодня способен организовать сильный Марс.

Козероги

Ваша главная планета Сатурн сегодня усилена ретро-Марсом, что весьма неплохо. У вас будет достаточно сил, чтобы исправить то, что вызывает дискомфорт.

Водолеи

Вы сегодня сможете разобраться в проблемах детей, понять суть своих неудач в спорте или творчестве. Хороший день для тех, кто готов к работе над ошибками.

Рыбы

Представителям знака, которым важен порядок и уют в доме, звезды придадут сил. Подключайте детей и других членов семьи, вдохновите их приближающимся Новым годом.

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