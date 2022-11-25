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Самоходные гаубицы "Мста-С" уничтожают танки и станции ВСУ

09:40
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Расчеты Центрального военного округа работают по принципу "Одна цель - одна позиция"

Танки, БТР, склады боеприпасов и радиолокационные станции ВСУ эффективно уничтожают самоходные гаубицы "Мста-С", сообщило Минобороны.

152-миллиметровые снаряды точно поражают военные объекты боевиков. Расчеты Центрального военного округа работают по принципу "Одна цель - одна позиция", что лишает радикалов возможности нанести ответный удар.

После каждого успешного выполнения задач артиллеристы покидают данный район.

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