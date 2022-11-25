Самоходные гаубицы "Мста-С" уничтожают танки и станции ВСУ

Расчеты Центрального военного округа работают по принципу "Одна цель - одна позиция"
Танки, БТР, склады боеприпасов и радиолокационные станции ВСУ эффективно уничтожают самоходные гаубицы "Мста-С", сообщило Минобороны.
152-миллиметровые снаряды точно поражают военные объекты боевиков. Расчеты Центрального военного округа работают по принципу "Одна цель - одна позиция", что лишает радикалов возможности нанести ответный удар.
После каждого успешного выполнения задач артиллеристы покидают данный район.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"