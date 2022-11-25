ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Улицы Джидды превратились в реки из-за наводнения

09:48
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Побит рекорд 20-летней давности по осадкам

В Саудовской Аравии произошло сильнейшее наводнение. На западную часть страны обрушились мощные ливни, улицы города Джидда превратились в реки, передает "ТВ Центр".

Машины уносило в море: видео масштабного наводнения на острове Крит
Растёт число жертв разрушительного наводнения в Италии

За шесть часов выпало столько осадков, что был побит рекорд 20-летней давности. Автомобили ушли под воду, некоторые снесло мощным потоком, и водителям пришлось вплавь добираться до безопасного места.

Движение транспорта парализовано, отдельные участки дорог перекрыты. Отменены занятия в школах и университетах. Приостановлена работа международного аэропорта Джидды. Для ликвидации последствий власти мобилизовали все экстренные службы. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Наводнение
Наводнение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.