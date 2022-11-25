Улицы Джидды превратились в реки из-за наводнения

Побит рекорд 20-летней давности по осадкам
В Саудовской Аравии произошло сильнейшее наводнение. На западную часть страны обрушились мощные ливни, улицы города Джидда превратились в реки, передает "ТВ Центр".
За шесть часов выпало столько осадков, что был побит рекорд 20-летней давности. Автомобили ушли под воду, некоторые снесло мощным потоком, и водителям пришлось вплавь добираться до безопасного места.
Движение транспорта парализовано, отдельные участки дорог перекрыты. Отменены занятия в школах и университетах. Приостановлена работа международного аэропорта Джидды. Для ликвидации последствий власти мобилизовали все экстренные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"