Запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до декабря

Авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты

Пресс-служба Росавиации сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 3 декабря.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.

Авиакомпаниям рекомендуют использовать альтернативные маршруты аэропорты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", - также говорится в сообщении.

Граждан просят уточнять данные на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

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