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В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию

09:31
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Президент ежегодно должен выступать с посланием

Точных сроков оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля пообещал, что "как только точные сроки появятся, мы вам сообщим", сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 ноября заявил, что сроки оглашения главой государства послания Федеральному Собранию и проведения прямой линии зависят от его динамичного графика.

При этом 10 ноября источники рассказали, что в Кремле уже несколько дней проводится подготовка послания президента Федеральному собранию. В чем конкретно она заключается, не сообщается.

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