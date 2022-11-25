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Кабмин выделил 2 млрд рублей на ремонт дорог в Крыму

10:03
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Работа будет идти в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей из резервного фонда правительства на ремонт дорог в Крыму.
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Эти средства дадут возможность отремонтировать 16,1 км межмуниципальных дорог, а также улицы и дороги общей протяженностью 41,5 км в 50 населенных пунктах. Работа будет идти в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы". 

Правительство продолжает финансировать развитие дорожной инфраструктуры в регионах, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что инвестиции в российские железные дороги на ближайшие три года превысят 3 триллиона рублей. Премьер также отметил, что в условиях санкций нужно помочь бизнесу и создать новые транспортные коридоры.

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