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В Россию из плена вернулись 50 военнослужащих

10:48
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Им предстоит пройти курс лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны

Еще 50 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену, вернулись на Родину. Военно-транспортный самолет с нашими бойцами приземлился этой ночью на подмосковном аэродроме "Чкаловский", передает "ТВ Центр".

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Теперь солдаты после долгой разлуки снова смогут увидеть своих родных и близких. Но прежде им предстоит пройти курс лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Многие военные получили ранения, а в плену им отказывались предоставлять необходимую помощь.

Наши бойцы также рассказывают о пытках и мощном психологическом давлении со стороны ВСУ. Но они выдержали все издевательства, чтобы снова оказаться дома.

"Условия содержания были, мягко говоря, не очень, но самое главное, что мы живы. Пускай обмены происходят чаще, ребята все хотят домой очень. Кто-то по два, кто-то по три месяца, есть и более. Все-все очень скучают, морально их там давят, но они не сдаются", - рассказал военнослужащий Роман.

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