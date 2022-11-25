Российская авиация уничтожает укрепления ВСУ под Авдеевкой

Это главный опорный пункт боевиков на всем донбасском фронте

ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов ДНР. Под огнем оказались в том числе Донецк, Горловка, Макеевка. Снаряды были выпущены также из артиллерии натовского калибра. Повреждены дома и объекты инфраструктуры. Есть раненые. В ответ российские войска бьют по объектам и технике националистов. Работают на земле и в воздухе.

В Кировском районе Донецка улицы усеяны осколками, обломками кирпичей и стекла. Столицу Донбасса, а вместе с ней и Горловку националисты обстреляли из реактивных установок. В Стаханове повреждены дворец культуры "Шахтер", местная телерадиокомпания и несколько жилых домов.

Еще один артналет ВСУ совершили в Запорожье. Открыли огонь из натовских гаубиц по поселкам на освобожденных территориях. Коварство в том, что пушки, из которых вели обстрел, спрятаны между домами в плотной городской застройке областного центра.

На поиск замаскированных артбатарей ВСУ поднимается истребитель. Через несколько минут цель обнаружена. Выстрел ракетами класса "воздух - поверхность". Оружие высокоточное и бьет без промаха. Одновременно авиация разносит в щепки укрепления нацистов под Авдеевкой. Здесь - главный опорный пункт ВСУ на всем донбасском фронте.

К позициям боевиком на этом оперативном направлении, незаметно выдвигаются самоходки. От разведки врага их скрывает густой лес. От диверсионных групп защищает взвод охраны. С ходу тяжелая машина делает крутой разворот. Пушку - в боевое положение. Координаты мест, где у ВСУ спрятаны минометы и американские гаубицы М-777, уже получены.

Самоходка открывает огонь. Без пристрелки. Артиллеристы говорят - набрасывать боеприпасы для дополнительной корректировки нет нужды. Один снаряд - одна уничтоженная цель. За время спецоперации научились работать ювелирно. А когда задача выполнена, самое главное так же стремительно поменять позицию. Пока боевики поймут, откуда по ним вели огонь, самоходка успеет скрыться.

Боевикам промозглая осень только путает планы. В окопах - грязь и месиво по колено, в блиндажах лед. Под ним вода по пояс. И ни одного желающего оборонять свои рубежи.

Уже понятно, что холода увеличат потери ВСУ. Не только в результате боевых действий, но и болезней. Боевики увязли на направлении Сватово, Красного Лимана, Кременной. С трудом удерживают Соледар и Артемовск. О наступлении на Запорожском участке, похоже, забыли вообще.

Тимур Абдуллаев, Андрей Грис, "ТВ Центр"

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