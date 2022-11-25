"Нормандия - Неман": Минобороны рассекретило уникальные архивные документы

Об эскадрилье снимают фильмы и пишут книги

Минобороны рассекретило уникальные архивные документы к 80-летию создания легендарной авиационной части "Нормандия - Неман". В специальном мультимедийном разделе на сайте ведомства опубликовано соглашение о формировании французской эскадрилий в рядах ВВС Красной Армии, сведения о боевой работе летчиков-истребителей и выписки из личных дел пилотов.

Об эскадрилье "Нормандия - Неман" снимают фильмы и пишут книги, ее именем названы улицы, скверы и площади в разных городах и странах. В день 80-летия создания легендарной авиачасти Министерство обороны публикует уникальные документы. Включая отправную точку всей истории - подписанное генерал-лейтенантом авиации Фалалеевым и генерал-майором Пети секретное соглашение о формировании на территории Советского Союза французской истребительной эскадрильи.

"Документ подписан 25 ноября 1942 года. Буквально через несколько дней французские летчики через Тегеран начали прибывать на территорию Советского Союза. И список этих первых летчиков-французов мы можем увидеть. Кто-то прибыл из Ливии, кто-то - из Англии", - рассказала Виктория Каяева, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны.

Все они были асы, получившие немало наград за боевые подвиги. Но смотришь на пожелтевшие снимки из личных дел - совсем юные, почти мальчишки, по 20 с небольшим. В заснеженном советском городе Иваново французам необходимо было пройти серьезную подготовку: летать предстояло на совершенно незнакомых "Яках", к тому же по-русски никто не знал ни слова. Так что каждый день был расписан по минутам.

"Грамматику изучали они, технические данные самих самолетов, на которых им предстояло летать. Для того, чтобы поддерживать французов в должной физической форме, для них были организованы занятия по бегу на лыжах", - также отметила Каяева.

Занимались упорно. Советское командование снабжало авиаподразделение всем необходимым, чтобы обеспечить "максимум успеха в боевой работе". Мало кто знает, но помощь оказывалась и семьям французских добровольцев.

"Советский Союз выделял финансовую помощь семьям летчиков. Жена и двое детей - одна сумма выделялась. У кого-то была жена и один ребенок - иная сумма. И советское правительство находило возможности передавать им эти деньги", - уточнила эксперт.

21 марта 1943-го подготовка эскадрильи была признана отличной, и на следующий день ее отправили на Западный фронт. В общей сложности от Курской дуги до Кенигсберга у "Нормандии - Неман" 869 воздушных боев, 273 сбитых самолета. В опубликованных документах - не просто материалы о подготовке и сражениях, но и драматичные истории дружбы и победы над фашизмом.

Историю о том, как французский пилот не оставил в подбитом самолете советского механика, во Франции помнят многие. До недавнего времени рассказывали громко.

"У его советского механика, который был в кабине, парашюта не было. И Десэн принял решение сажать машину, чтобы не бросать товарища. При столкновении с землей оба погибли", - вспоминает Кристиан Тилатти, сотрудник музея авиации.

Наши ветераны на французской земле в праздничные для эскадрильи дни тоже были откровенны.

"Мы учились у них многому. Они были действительно асы", - рассказал Николай Кульпов, ветеран полка "Нормандия - Неман", летчик 206-го штурмового авиационного полка.

На 65-летие Великой Победы легендарный полк "Нормандия - Неман" гордо шел по брусчатке Красной площади. Как быстро сместились акценты в речах и поступках французских политиков. Как быстро поменялось все, кроме документов. В них навсегда остались правдивые свидетельства нашей общей истории. И Победы.

Ольга Стрельцова, Алексей Комаров, "ТВ Центр"

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