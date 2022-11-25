ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве наградили молодых ученых

11:43
  • пятница
  • 25 ноября 2022

На торжественной церемонии собрались депутаты, сенаторы, руководители Российской академии образования

В Москве наградили лауреатов медали "Молодым ученым за успехи в науке", передает "ТВ Центр".

На торжественной церемонии собрались депутаты, сенаторы, руководители Российской академии образования. Среди участников конкурса - талантливые специалисты в сфере педагогики и психологии из разных регионов страны.

Главная цель мероприятия - развитие и повышение качества исследований в области наук об образовании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Награждение ученого
Награждение ученого
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.