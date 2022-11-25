В Москве наградили молодых ученых

На торжественной церемонии собрались депутаты, сенаторы, руководители Российской академии образования
В Москве наградили лауреатов медали "Молодым ученым за успехи в науке", передает "ТВ Центр".
На торжественной церемонии собрались депутаты, сенаторы, руководители Российской академии образования. Среди участников конкурса - талантливые специалисты в сфере педагогики и психологии из разных регионов страны.
Главная цель мероприятия - развитие и повышение качества исследований в области наук об образовании.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"