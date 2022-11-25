"Как домашние": Магадан заселили лисы и совы

Люди рады пушистым гостям

Пушистые соседи поселились в сразу в нескольких районах Магадана. С началом зимы в город пришли лисы, причем не по одиночке, а целыми семьями. Кроме того, на крышах и деревьях местные жители стали нередко замечать сов.

Рыжие, пушистые. И несмотря на закрепившееся о них мнение, как будто совсем не хитрые. Просто голодные. Лисы выходят к людям в поисках еды. Эта обладательница сказочного хвоста свела с ума своей красотой всех вокруг. Она поселилась рядом с детским лагерем "Северный Артек". Завтракать и ужинать приходит на порог уже по расписанию. Новой соседке, обитающей в подвале, рады и жильцы этого дома. Даже дали ей имя - Алиса.

"Она вообще уже как домашняя стала. То есть все люди, все, кто в доме живет, все кормят ее. Она давно тут живет. И она здесь не одна. Тут, получается, их штук пять было, а сейчас вот одну пока кормим", - говорит местная жительница.

Лесные плутовки поселились во многих микрорайонах Магадана. Чаще всего их видят у подножия мемориала "Маска скорби". Здесь обитает целое семейство. Многие специально приезжают сюда, чтобы покормить лис.

Поговорка "лиса и во сне кур считает" появилась в народе неспроста. Без еды этот зверь точно не останется в любую погоду.

"То, что наблюдается в этом году, начало зимы с обильным выпадением снега, это отчасти вызывает затруднение у лис в добыче мелких грызунов. И это отчасти приводит к тому, что они пользуются тем, что люди прикармливают в каких-то местах", - отметил Юрий Слепцов, научный сотрудник лаборатории орнитологии ИБПС ДВО РАН.

Поближе к людям перебрались и совы. Эти хищники тоже питаются мелкими грызунами, до которых в лесу сейчас не добраться.

"Часто можно встретить в районе автовокзала, на крышах. Это место сосредоточения голубей, где совы могут охотиться", - уточнил Слепцов.

Но если с потеплением совы вернутся в свою привычную среду обитания, то лисы - вряд ли. Те, кого приручили, как показывает опыт, уже не хотят возвращаться в дикую природу и самостоятельно добывать себе пропитание.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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