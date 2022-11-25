Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%

Индексация пенсий работающим гражданам заморожена

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в пятницу, 25 ноября, рассказал, что индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%.

В ходе "парламентского диалога" в Совете Федерации глава Минтруда напомнил, что в 2022 году "впервые по решению президента была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%".

По итогам двухэтапной индексации, которая предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сравнивать пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Пенсионном фонде России заявили, что возврат к индексации пенсий работающим пенсионерам будет иметь ряд негативных последствий. Это повлечет снижение уровня пенсий неработающих граждан из-за перераспределения ограниченных бюджетных средств. Кроме того, это потребует дополнительных трат из федерального бюджета в размере 498,7 миллиарда рублей.

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