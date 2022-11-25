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Россияне рассказали, какое настроение у них преобладает

10:41
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Опрос провел фонд "Общественное мнение"

Уровень тревожного настроения россиян составил 56%. Это следует из результатов исследования фонда "Общественное мнение", проведенного 20 ноября и опубликованного 25 ноября.
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Респондентов спросили, какое настроение преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег и знакомых. Половина опрошенных (56%) ответила, что тревожное. При этом 13 ноября так отвечали 49%.

Еще 37% опрошенных сообщили, что среди их окружения преобладает спокойное настроение, за 13 ноября такой вариант ответа называли 46%. Затруднились с ответом 7% респондентов, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что им для счастья необходимо иметь в среднем 205 тысяч рублей в месяц. За полгода показатель увеличился почти на 8%, раньше он составлял 190 тысяч рублей. Самые большие финансовые запросы оказались у респондентов в Москве (250 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (205 тысяч), Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске и Тюмени (по 200 тысяч), Санкт-Петербурге (197 тысяч).

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Тревожное настроение
Тревожное настроение
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