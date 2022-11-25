Глава Украины хочет вернуть полуостров

Заявление Владимира Зеленского о Крыме лишь имитация деятельности, ему "никогда не видать" полуострова. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Политик напомнил, что Крым "был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы ни заявляла киевская прослойка профессиональных "возвращальников" Крыма".

По словам Константинова, Зеленский знает об этом, но продолжает имитировать "возвращение" Крыма, получая за это гонорары от "западных хозяев", сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина полна решимости вернуть все утраченные территории и не исключает возможность сделать это невоенным путем. Он также отметил, что "если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", однако "если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации", его обсуждение будет пустой тратой времени.

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