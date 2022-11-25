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Уровень доверия Путину достиг 78,7%

11:16
  • пятница
  • 25 ноября 2022

ВЦИОМ проводит еженедельный мониторинг

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину за последнюю неделю повысился на 0,7 п. п. и составляет 78,7%. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 25 ноября.
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При этом уровень одобрения деятельности российского лидера составил 75% (плюс 1,3 п. п. за неделю).

Деятельность правительства России одобряют 49,1% опрошенных (плюс 0,1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов (плюс 0,6 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62% (плюс 0,7 п. п. за неделю), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что поддержку решения Путина о спецоперации подтверждают "и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные".

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