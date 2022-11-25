Договорились лишь не закупать его совместно

Президент Украины снова обратился к зарубежным спонсорам: на этот раз Владимир Зеленский просит предоставить Киеву дизельное топливо и газ. Однако тема энергетики в Европе и так самая болезненная. На переговорах в Брюсселе странам ЕС не удалось установить потолок цен на российский газ. Договорились лишь не закупать его совместно.

По итогам заседания в штаб-квартире Еврокомиссии - ничья 1:1. Министры энергетики стран ЕС так и не смогли договориться по поводу потолка цен на российский газ. Но достигли консенсуса - исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Их объем в следующем году составит 15 процентов общей вместимости газохранилищ государств-членов сообщества.

"Новые правила создадут возможности для стран-участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках. Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", - говорится в сообщении.

Однако эксперты сразу обратили внимание - термин "российский газ" в документе не прописан. Не сказано, например, подпадает ли под это определение топливо, добытое в нашей стране, но закупленное европейскими странами через посредников. Вероятно, таким образом, чиновники ЕС оставляют себе пути к отступлению, если ситуация на газовом рынке станет критической.

"Абсолютно неясно, действительно ли текст документа повлияет на цену. Позвольте мне напомнить вам, что сейчас в Европе мы сталкиваемся с исключительно высокими ценами, которые наносят ущерб нашим домохозяйствам, нашей промышленности, нашим предприятиям", - это слова министра энергетики Бельгии.

Повторно поднять вопрос о потолке цен на российский газ министры энергетики государств ЕС договорись 13 декабря. Пока расклад сил такой: 15 стран хотят установить лимит для сдерживания затрат на энергоносители, им противостоит небольшой, но могущественный блок - Германия как крупнейшая экономика Евросоюза, а также Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия.

"Мы слышали много критики от многих экспертов из разных стран по поводу слишком такого механизма ограничения цен. Потому что, когда я устанавливаю слишком низкую цену, у меня больше нет предложения. Если у меня больше нет поставок, значит, у меня больше нет газа, и тогда я не решил проблему", - говорят власти ФРГ.

Решать проблемы и выстраивать отношения с Москвой не через введение санкций, а исключительно путем переговоров до последнего была настроена Ангела Меркель. В свежем интервью изданию Spiegel бывший канцлер Германии рассказала, что хотела наладить диалог с Владимиром Путиным, но "кое-кто возражал" против этой инициативы. Кто именно - не уточнила.

Издание Politico прозрачно намекает: США зарабатывают не только на украинском кризисе, но и на дефиците энергоресурсов в Европе. И теперь это все сильнее раздражает европейских лидеров. В материале отмечается, что единство западных союзников пошатнулось, а высшие чиновники ЕС в ярости от администрации Джо Байдена и обвиняют американцев в том, что они просто наживаются на общем кризисе.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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