С коронавирусом госпитализированы еще 1255 россиян

Выписаны в связи с выздоровлением 5337 человек

Оперативный штаб по контролю и профилактике COVID-19 сообщил, что за сутки в России госпитализированы 1255 человек.

"Выписано в связи с выздоровлением 5337 человек, на 12,7% меньше по сравнению с 24 ноября. Выявлено 5992 новых случая COVID-19. Подтверждено 56 летальных исходов", - также говорится в сообщении.

В Москве заболели за сутки 1074 человека, в Санкт-Петербурге - 488, в Подмосковье - 239.

За все время пандемии в России зарегистрировано 21 562 758 случаев ковида. Умерли 391736 пациентов.

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