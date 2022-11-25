ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С коронавирусом госпитализированы еще 1255 россиян

11:20
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Выписаны в связи с выздоровлением 5337 человек

Оперативный штаб по контролю и профилактике COVID-19 сообщил, что за сутки в России госпитализированы 1255 человек.

"Выписано в связи с выздоровлением 5337 человек, на 12,7% меньше по сравнению с 24 ноября. Выявлено 5992 новых случая COVID-19. Подтверждено 56 летальных исходов", - также говорится в сообщении.

В Москве заболели за сутки 1074 человека, в Санкт-Петербурге - 488, в Подмосковье - 239.

За все время пандемии в России зарегистрировано 21 562 758 случаев ковида. Умерли 391736 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
COVID-19
COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.