В Кремле опровергли слухи о "мобилизации страны"

Частичная мобилизация завершилась, других планов нет

Информация о послании президента, в котором глава государства якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения ряда средств массовой информации о том, что Владимир Путин якобы собирается обратиться к россиянам с посланием, в котором расскажет о необходимости мобилизации.

Дмитрий Песков подчеркнул, что эти сообщения не имеют отношения к действительности, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента ответил на вопрос о возможности проведения второй волны частичной мобилизации в стране. Песков подчеркивал, что в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, но говорить за Министерство обороны в этом вопросе он не может.

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