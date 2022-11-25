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Минтруд оценил ситуацию на рынке труда

11:58
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Уровень безработицы остается низким

Ситуация на рынке труда в России стабильна, число граждан, состоящих на учете в центрах занятости, ниже, чем в 2019 году. Об этом в пятницу, 25 ноября, рассказал российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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По словам главы Минтруда, в последние месяцы сохраняется ситуация, когда уровень безработицы по методике Международной организации труда находится на уровне 3,8-3,9%. Котяков уточнил, что это достаточно низкий параметр для большинства стран.

Количество зарегистрированных в центрах занятости безработных сейчас составляет 562 тыс. человек. При этом, для сравнения. В 2019 году в центры занятости обращалось порядка 800-900 тыс. человек, цитирует министра ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пессимисты, предсказывавшие российской экономике двузначный спад в 2022 году, ошиблись. В частности, глава кабмина рассказал, что безработица в России держится на очень низком уровне, в сентябре этот показатель был менее 4%.

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