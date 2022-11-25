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В кабмине объявили о достижении Россией цифрового суверенитета

12:20
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Почти все иностранные представители отрасли покинули российский рынок

России уже удалось добиться цифрового суверенитета: практически все иностранные IT-компании ушли с российского рынка. Об этом в пятницу. 25 ноября, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.
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По словам Шадаева, в этой области "мы теперь предоставлены сами себе". При этом глава Минцифры подчеркнул, что российская IТ-отрасль имеет все возможности, чтобы активно развиваться.

Министр также оценил масштабы оттока IT-специалистов из страны. По словам Шадаева, отъезд представителей этой отрасли "не глобальный", серьезного ущерба отрасли он не нанес, сообщает ТАСС.

24 ноября президент России Владимир Путин заявил, что необходимо "быть способными к формированию подлинного технологического, цифрового и, в немалой степени, культурного, образовательного, ценностного суверенитета России".

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