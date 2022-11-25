Минфин допустил обмен замороженными активами между Россией и ЕС

Европа ввела против России санкции, Москва предприняла ответные шаги

Обмен замороженными в Евросоюзе и России из-за различных ограничений активами теоретически возможен. Такое заявление сделал российский министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина рассказал, что "тема рассматривается", однако предупредил, что "она посложнее".

Силуанов пояснил, что такой обмен потребовал бы "выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить". Кроме того, потребуется принять целый ряд законодательных решений для обеспечения обмена замороженных активов.

В целом ситуация непростая, подчеркнул министр. Он подтвердил, что инициативы по обмену активами есть и рассматриваются, но это лишь начальная стадия рассмотрения, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Европейский союз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро. Большая часть из них, 50 миллиардов евро, находится в Бельгии. Дальше следует Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 миллиарда евро.

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