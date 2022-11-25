ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин допустил обмен замороженными активами между Россией и ЕС

12:40
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Европа ввела против России санкции, Москва предприняла ответные шаги

Обмен замороженными в Евросоюзе и России из-за различных ограничений активами теоретически возможен. Такое заявление сделал российский министр финансов Антон Силуанов.
Великобритания заморозила в 2022 году российские активы на 21 млрд долларов

Глава Минфина рассказал, что "тема рассматривается", однако предупредил, что "она посложнее".

Силуанов пояснил, что такой обмен потребовал бы "выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить". Кроме того, потребуется принять целый ряд законодательных решений для обеспечения обмена замороженных активов.

В целом ситуация непростая, подчеркнул министр. Он подтвердил, что инициативы по обмену активами есть и рассматриваются, но это лишь начальная стадия рассмотрения, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Европейский союз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро. Большая часть из них, 50 миллиардов евро, находится в Бельгии. Дальше следует Люксембург, в котором заморозили активы на 5,5 миллиарда евро.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Министерство финансов России
Министерство финансов России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.