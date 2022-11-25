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Собянин: глазные протезы пациентам в Москве будут предоставляться за счет бюджета

12:42
  • пятница
  • 25 ноября 2022

Ежегодно специалисты столичной системы здравоохранения проводят от 150 до 220 таких операций

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении глазного протеза в перечень предоставляемых за счет бюджета города технических средств реабилитации, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Там уточнили, что в настоящее время глазные протезы предоставляются за счет бюджета только инвалидам. Решение главы города же позволит обеспечивать ими всех нуждающихся москвичей.

"Для получения глазных протезов пациентам необходимо будет получить направление в городской поликлинике и пройти врачебную комиссию - детям в Морозовской больнице, а взрослым в офтальмологическом центре ГКБ имени Боткина", - объяснили в пресс-службе.

Ежегодно специалисты столичной системы здравоохранения проводят от 150 до 220 операций тем, кто нуждается в удалении глазного яблока. Вместо глаза пациентам устанавливают имплант, заменяющий утраченный зрительный орган и позволяющий сохранить органно-рефлекторные связи.

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